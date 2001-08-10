Тихоокеанское
информационное агентство
30 Июля 2020
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09:34, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Коронавирус выявили вчера у 67 человек в Сахалинской области

Коронавирус выявили вчера у 67 человек в Сахалинской области

В Сахалинской области 67 новых случаев коронавируса. О них сообщил Валерий Лимаренко в своем telegram-канале сегодня, 29 июля. 

  • 36 —  обратившиеся с ОРВИ,
  • 31 — контактные по ранее заболевшим,
  • 102 — выписано.

Итого на 29 июля в Сахалинской области 2488 случаев заболевания, 1371 человек выписаны с выздоровлением, 1117 проходят лечение. 

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