В Макаровском районе при поисках рыбака обследовано 14 километров берега реки. 29 июля спасателями совместно с сотрудниками полиции и охотоведами проверены русло (осмотрены коряги, ямы, разобран один завал) и берега реки Лазовая, поиски результатов не принесли. На сегодня запланированы поиски в лесном массиве вдоль реки, пешими группами от предполагаемого места пропажи человека с постепенным увеличением радиуса поиска, а также с применением беспилотного летательного аппарата оснащенного тепловизором, направленного Правительством Сахалинской области.

Напомним, врера утром для оказания помощи полиции в поисках человека, пропавшего в Макаровском районе, выдвинулись спасатели Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России им. В.А. Полякова, в количестве 6 человек и 2 единицы техники.

Единый телефон вызова экстренных служб: 112.