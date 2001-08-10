Тихоокеанское
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31 Июля 2020
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09:34, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Еще 66 новых случаев коронавируса выявили на Сахалине и Курилах

Еще 66 новых случаев коронавируса выявили на Сахалине и Курилах

В Сахалинской области 66 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщил губернатор региона сегодня, 30 июля. 

  • 34 —  обратившиеся с ОРВИ,
  • 32 — контактные по ранее заболевшим,
  • 80 — выписано. 

Итого на 30 июля в Сахалинской области 2554 случая заболевания, 1451 человек выписаны с выздоровлением, 1103 проходят лечение.

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