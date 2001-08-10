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09:34, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил
Еще 66 новых случаев коронавируса выявили на Сахалине и Курилах
В Сахалинской области 66 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщил губернатор региона сегодня, 30 июля.
- 34 — обратившиеся с ОРВИ,
- 32 — контактные по ранее заболевшим,
- 80 — выписано.
Итого на 30 июля в Сахалинской области 2554 случая заболевания, 1451 человек выписаны с выздоровлением, 1103 проходят лечение.
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