Спасатели, искавшие пропавшего Игоря Мартьянова, вернулись в Южно-Сахалинск
Спасатели завершили обследование лесной зоны, где пропал Игорь Мартьянов.
Как сообщают в пресс-службе Главного управления МЧС России по Сахалинской области, 30 июля спасатели совместно с сотрудниками полиции и охотоведами обследовали берега и лесной массив вдоль реки Лазовая. Беспилотный летательный аппарат не применялся в связи с погодными условиями. Поиски результатов не дали и будут продолжены завтра с привлечением волонтёров и охотоведов.
Спасатели убыли к месту постоянной дислокации, так как все места в районе реки Лозовая, где мог находиться пропавший гражданин, были ими обследованы. В случае, если станут известны новые обстоятельства пропажи человека, спасатели отправятся на проверку этих сведений.
Напомним, утром 27 июля Игорь Мартьянов ушел на рыбалку на реку Лазовая в районе второго моста и до сих пор домой не вернулся.
Утром 29 июля, из Южно-Сахалинска, для оказания помощи полиции в поисках, выдвигались спасатели Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России им. В.А. Полякова в количестве 6 человек и 2 единиц техники, в том числе 1 плавсредство.
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