Двух девочек-подростков ищет сахалинская полиция

Полиция Анивского района ищет двух девочек-подростков.

13-летние Снежанна Валентиновна Мякишева (на фото слева) и Владислава Романовна Сибилева (на фото справа) ушли из своих домов в Троицком 29 июля и до сих пор не вернулись.

Приметы Снежанны: рост 155-160, волос русый ниже плеч, голубые глаза, на губе шрам с левой стороны.

Была одета: зеленая кофта, черные штаны, белые кроссовки, при себе имеет кожанный рюкзак коричневого цвета.

Приметы Владиславы: рост 155-160 см., плотного телосложения, волос темный, глаза карие.

Была одета: белая куртка, синие джинсы, черная кофта, черные замшевые кеды с белой подошвой.

Если вы обладаете информацией, которая может помочь установить, где находятся девочки, сообщите об этом: 8 (4242) 780-685, 41-63-62, WhatsApp 89621206698.