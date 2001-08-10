Двух девочек-подростков ищет сахалинская полиция
Полиция Анивского района ищет двух девочек-подростков.
13-летние Снежанна Валентиновна Мякишева (на фото слева) и Владислава Романовна Сибилева (на фото справа) ушли из своих домов в Троицком 29 июля и до сих пор не вернулись.
Приметы Снежанны: рост 155-160, волос русый ниже плеч, голубые глаза, на губе шрам с левой стороны.
Была одета: зеленая кофта, черные штаны, белые кроссовки, при себе имеет кожанный рюкзак коричневого цвета.
Приметы Владиславы: рост 155-160 см., плотного телосложения, волос темный, глаза карие.
Была одета: белая куртка, синие джинсы, черная кофта, черные замшевые кеды с белой подошвой.
Если вы обладаете информацией, которая может помочь установить, где находятся девочки, сообщите об этом: 8 (4242) 780-685, 41-63-62, WhatsApp 89621206698.
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