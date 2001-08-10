Молодая сахалинка без водительских прав сбила пешехода

ДТП произошло в Южно-Сахалинске накануне вечером, 30 июля.

Как сообщили в региональном УГИБДД, примерно в 23:00 23-летняя девушка, не имея водительских прав, ехала на незарегистрированной Subaru Impreza в западном направлении по Компроспекту.

В районе дома № 21, при повороте налево, она не справилась с управлением и сбила пешехода, двигающегося по краю внутриквартального проезда.

В результате ДТП, 50-летний мужчина получил телесные повреждения.

По данному факту проводится проверка.