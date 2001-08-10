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13:42, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил
Молодая сахалинка без водительских прав сбила пешехода
ДТП произошло в Южно-Сахалинске накануне вечером, 30 июля.
Как сообщили в региональном УГИБДД, примерно в 23:00 23-летняя девушка, не имея водительских прав, ехала на незарегистрированной Subaru Impreza в западном направлении по Компроспекту.
В районе дома № 21, при повороте налево, она не справилась с управлением и сбила пешехода, двигающегося по краю внутриквартального проезда.
В результате ДТП, 50-летний мужчина получил телесные повреждения.
По данному факту проводится проверка.
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