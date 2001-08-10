Тихоокеанское
информационное агентство
1 Августа 2020
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14:32, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Родственники и полиция Южно-Сахалинска ищут пропавшего пенсионера

Родственники и полиция Южно-Сахалинска ищут пропавшего пенсионера

Родственники и полиция Южно-Сахалинска ищут 70-летнего Александра Алексеевича Браташева. 

Пенсионер ушел с дачи в СНТ "Дорожник" в пять часов вечера 26 июля. Где он  - до сих пор неизвестно. 

Приметы: на вид 60-65 лет, среднее телосложение, рост 170-175 см, седые волосы, короткая стрижка. 

Особые приметы: на правой руке татуировка с символикой ВДВ.

Был одет: синяя футболка-поло, синие шорты, на ногах - черные шлепанцы.

Если вы обладаете сведениями, которые могут помочь найти Александра Браташева, сообщите об этом: 789-648, 41-63-62, WhatsApp +7 962 120-66-98.

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