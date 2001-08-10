Двое сахалинцев незаконно добыли красной икры на полмиллиона рублей
Полицейские Долинска возбудили уголовное дело в отношении двоих местных жителей - 1967 и 1999 годов рождения. Их подозревают в незаконной добыче водных биологических ресурсов.
Как удалось выяснить правоохранителям, в ночь на 29 июля браконьеры прибыли на реку Черная. При помощи незаконного орудия лова они вылавливали рыбу лососевых пород на путях к местам нереста. Здесь же злоумышленники потрошили лосось, забирали ястыки с икрой, а остальное выбрасывали.
"К моменту задержания сахалинцы успели незаконно добыть почти 18 килограммов красной икры. Сумма причиненного ущерба составила 491 тысячу рублей", - отметили в региональном УМВД.
Водные биоресурсы и запрещенное орудие лова изъяты и переданы на ответственное хранение. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.
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