Тихоокеанское
информационное агентство
3 Августа 2020
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09:34, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Еще 59 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировали в Сахалинской области

Еще 59 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировали в Сахалинской области

Еще 59 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировали в Сахалинской области. Об этом сообщил Telegram-канал губернатра

Из них:

  • 30 - обратившиеся с ОРВИ
  • 29 - контактные по ранее заболевшим 
  • 15 - выписано

Итого на 2 августа в Сахалинской области 2744 случая заболевания, 1540 человек выписаны с выздоровлением, 1204 проходят лечение.

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