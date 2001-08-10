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09:34, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил
Еще 59 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировали в Сахалинской области
Еще 59 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировали в Сахалинской области. Об этом сообщил Telegram-канал губернатра
Из них:
- 30 - обратившиеся с ОРВИ
- 29 - контактные по ранее заболевшим
- 15 - выписано
Итого на 2 августа в Сахалинской области 2744 случая заболевания, 1540 человек выписаны с выздоровлением, 1204 проходят лечение.
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