Сахалинский риэлтор сдавал квартиру, которую ему доверили продать

Сотрудники отдела полиции №1 УМВД России по Костроме раскрыли квартирную кражу, совершенную риэлтором.

Как сообщают в пресс-службе ведомства, с заявлением о пропаже вещей в полицию обратились хозяева квартиры, расположенной на Кирпичном проезде. По их словам, хищение произошло в течение последних полутора лет, которые они провели на Сахалине.

Переезжая в другой регион, костромичи доверили продажу жилья 28-летнему менеджеру одного из агентств недвижимости. Именно он и стал основным подозреваемым в уголовном деле, возбужденном по факту кражи. На тот момент молодой человек успел уволиться из фирмы и устроиться на работу в другую организацию.

Полиция установила местонахождение злоумышленника. Бывший риэлтор признался в том, что совершил преступление.

Выяснилось, что сначала он добросовестно пытался продать квартиру, а когда денег стало не хватать, продал оставленные хозяевами телевизор, морозильную камеру и велосипед.

Вырученные средства молодой человек истратил. Тогда он начал сдавать чужую недвижимость, на эти деньги жил целый год. Устроившись на новую работу, подозреваемый понял, что его махинации рано или поздно выплывут наружу. Тогда он выгнал квартиросъемщиков.

Сейчас в отношении предприимчивого костромича возбуждено уголовное дело по статье "кража". Он находится под подпиской о невыезде.