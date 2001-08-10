Тихоокеанское
информационное агентство
3 Августа 2020
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15:34, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинец выращивал на своём участке коноплю

Сахалинец выращивал на своём участке коноплю

Полицейские Макаровского района завели уголовное дело на 55-летнего местного жителя за взращивание конопли.

Стражи порядка обнаружили 112 запрещенных кустов на приусадебном участке мужчины. Он сам посеял эти растения. Кроме этого, в пристройке правоохранители нашли ещё более ста уже собранных кустов конопли, которые сахалинец пытался спрятать.

По словам злоумышленника, запрещенное растение он выращивал для дальнейшего изготовления из него наркотика и личного употребления.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, сообщает в областном УМВД.

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