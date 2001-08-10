Тихоокеанское
информационное агентство
4 Августа 2020
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09:34, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

С начала пандемии в Сахалинской области зарегистрировано 2811 случаев

С начала пандемии в Сахалинской области зарегистрировано 2811 случаев
В Сахалинской области 67 случаев. Об этом сообщил губернатор региона сегодня, 3 августа. 
 
  • 35 - обратившиеся с ОРВИ,
  • 32 - контактные по ранее заболевшим,
  • 21 - выписано.
Итого на 3 августа в Сахалинской области 2811 случаев заболевания, 1561 человек выписаны с выздоровлением, 1250 проходят лечение.

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