Тихоокеанское
информационное агентство
4 Августа 2020
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10:12, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Пропавшего 44-летнего южносахалинца ищут брат и полиция

Пропавшего 44-летнего южносахалинца ищут брат и полиция

Брат и полиция Южно-Сахалинска продолжают искать 44-летнего Юрия Васильевича Мягкова. Мужчина не выходит на связь с родственником с 5 июня. Ранее такого не было. 

Приметы: рост 170 см, русые волосы, короткая стрижка.

Особые приметы: один из передних верхних зубов золотой, есть шрам после операции по удалению аппендицита.

Был одет: синие джинсы, серая олимпийка с синей полосой.

Если вы обладаете любой информацией, которая поможет установить, где находится Юрий Мягков, сообщите об этом: 789-648, 789-421, 41-63-62, WhatsApp +7 962 120-66-98.

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