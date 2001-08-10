Пропавшего 44-летнего южносахалинца ищут брат и полиция

Брат и полиция Южно-Сахалинска продолжают искать 44-летнего Юрия Васильевича Мягкова. Мужчина не выходит на связь с родственником с 5 июня. Ранее такого не было.

Приметы: рост 170 см, русые волосы, короткая стрижка.

Особые приметы: один из передних верхних зубов золотой, есть шрам после операции по удалению аппендицита.

Был одет: синие джинсы, серая олимпийка с синей полосой.

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