Тихоокеанское
информационное агентство
4 Августа 2020
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12:42, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

За неделю клещи укусили сахалинцев 56 раз

За неделю клещи укусили сахалинцев 56 раз
За минувшую неделю в Сахалинской области зарегистрировано 56 обращений с укусами клещей, в том числе у детей до 17 лет - 14.
 
По оперативной информации за отчетную неделю в регионе зарегистрировано 2 случая клещевого боррелиоза (у взрослого и у ребенка).
 
Как сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора, с начала сезона исследовано 1498 таежных клещей, снятых с людей. В 240  обнаружен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза,  в 4 клещах - возбудитель клещевого вирусного энцефалита, в 11 -  возбудитель моноцитарного эрлихиоза человека, в 16 - возбудитель гранулоцитарного анаплазмоза.
 
В случае присасывания, снятого клеща можно проверить на инфицированность. Исследования проводятся в лаборатории особо опасных инфекций в Центре гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области, расположенном по адресу: Южно-Сахалинск, ул. Чехова, 28-А, телефон: (4242) 46-03-38.
 
За семь дней зарегистрировано 49 случаев острой кишечной инфекции (ОКИ), в том среди детей до 17 лет - 37, из них 5 малышей посещают детские сады.
 
Показатель заболеваемости ОКИ выше уровня предыдущей недели и ниже максимального многолетнего уровня.
 
Превышение среднеобластного показателя ОКИ зарегистрировано в Тымовском, Курильском, Смирныховском районах и в Южно-Сахалинске.
 
 
Зарегистрировано 2 случая энтеровирусной инфекции среди детей до 14 лет.
 
По области зарегистрировано 164 случая  заболеваний внебольничными пневмониями, в том числе легкой степени тяжести - 15 случаев, средней степени - 147, тяжелой - 2 случая.
 
За прошедшую неделю зафиксировано 25 случаев ветряной оспы, 5 из них - у дошколят.
 
Эпидемиологическая ситуация по инфекционной заболеваемости находится на постоянном контроле управления Роспотребнадзора по Сахалинской области.

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