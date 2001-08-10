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12:42, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил
За неделю клещи укусили сахалинцев 56 раз
За минувшую неделю в Сахалинской области зарегистрировано 56 обращений с укусами клещей, в том числе у детей до 17 лет - 14.
По оперативной информации за отчетную неделю в регионе зарегистрировано 2 случая клещевого боррелиоза (у взрослого и у ребенка).
Как сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора, с начала сезона исследовано 1498 таежных клещей, снятых с людей. В 240 обнаружен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза, в 4 клещах - возбудитель клещевого вирусного энцефалита, в 11 - возбудитель моноцитарного эрлихиоза человека, в 16 - возбудитель гранулоцитарного анаплазмоза.
В случае присасывания, снятого клеща можно проверить на инфицированность. Исследования проводятся в лаборатории особо опасных инфекций в Центре гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области, расположенном по адресу: Южно-Сахалинск, ул. Чехова, 28-А, телефон: (4242) 46-03-38.
За семь дней зарегистрировано 49 случаев острой кишечной инфекции (ОКИ), в том среди детей до 17 лет - 37, из них 5 малышей посещают детские сады.
Показатель заболеваемости ОКИ выше уровня предыдущей недели и ниже максимального многолетнего уровня.
Превышение среднеобластного показателя ОКИ зарегистрировано в Тымовском, Курильском, Смирныховском районах и в Южно-Сахалинске.
Зарегистрировано 2 случая энтеровирусной инфекции среди детей до 14 лет.
По области зарегистрировано 164 случая заболеваний внебольничными пневмониями, в том числе легкой степени тяжести - 15 случаев, средней степени - 147, тяжелой - 2 случая.
За прошедшую неделю зафиксировано 25 случаев ветряной оспы, 5 из них - у дошколят.
Эпидемиологическая ситуация по инфекционной заболеваемости находится на постоянном контроле управления Роспотребнадзора по Сахалинской области.
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