За неделю клещи укусили сахалинцев 56 раз

За минувшую неделю в Сахалинской области зарегистрировано 56 обращений с укусами клещей, в том числе у детей до 17 лет - 14.

По оперативной информации за отчетную неделю в регионе зарегистрировано 2 случая клещевого боррелиоза (у взрослого и у ребенка).

Как сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора, с начала сезона исследовано 1498 таежных клещей, снятых с людей. В 240 обнаружен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза, в 4 клещах - возбудитель клещевого вирусного энцефалита, в 11 - возбудитель моноцитарного эрлихиоза человека, в 16 - возбудитель гранулоцитарного анаплазмоза.

В случае присасывания, снятого клеща можно проверить на инфицированность. Исследования проводятся в лаборатории особо опасных инфекций в Центре гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области, расположенном по адресу: Южно-Сахалинск, ул. Чехова, 28-А, телефон: (4242) 46-03-38.