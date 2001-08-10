Тихоокеанское
информационное агентство
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65 новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрировали в Сахалинской области

65 новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрировали в Сахалинской области

В Сахалинской области 65 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом стало известно из Instagram-аккаунта регионального Минздрава сегодня, 4 августа. 
 

  • 33 — обратившиеся с ОРВИ, 
  • 32 — контактные по ранее заболевшим,
  • 55 — выписано. 
     

Итого на 4 августа в Сахалинской области 2876 случаев заболевания, 1616 человек выписаны с выздоровлением и 1260 проходят лечение. 

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