Тихоокеанское
информационное агентство
6 Августа 2020
Сегодня 05:18
73,28|86,63|44,01
Профильные министерства и банки поддержали инициативу «Единой России» о защите гарантированного минимального дохода должника от взыскания
16:12, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинец обокрал квартиру, которую арендовал

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Южно-Сахалинску задержали 26-летнего, ранее неоднократно судимого местного жителя. Его подозревают в краже бытовой техники.

Установлено, что вышеуказанный гражданин договорился с потерпевшей 1962 года рождения о съеме ее жилище на некоторое время. Обговорив с ней детали, мужчина заселился в квартиру. Спустя некоторое время у него начались финансовые проблемы и он решил похитить имевшееся там имущество. Совершив кражу дорогостоящего телевизора, стоимостью более 40 тысяч рублей, злоумышленник продал его третьим лицам, а деньги потратил по своему усмотрению. На съемную квартиру гражданин больше не возвращался и какое-то время скрывался от полицейских, но в конечном итоге был задержан.

Возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?