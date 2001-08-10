Сахалинец обокрал квартиру, которую арендовал

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Южно-Сахалинску задержали 26-летнего, ранее неоднократно судимого местного жителя. Его подозревают в краже бытовой техники.

Установлено, что вышеуказанный гражданин договорился с потерпевшей 1962 года рождения о съеме ее жилище на некоторое время. Обговорив с ней детали, мужчина заселился в квартиру. Спустя некоторое время у него начались финансовые проблемы и он решил похитить имевшееся там имущество. Совершив кражу дорогостоящего телевизора, стоимостью более 40 тысяч рублей, злоумышленник продал его третьим лицам, а деньги потратил по своему усмотрению. На съемную квартиру гражданин больше не возвращался и какое-то время скрывался от полицейских, но в конечном итоге был задержан.

Возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.