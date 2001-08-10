Тихоокеанское
информационное агентство
6 Августа 2020
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09:34, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Еще 68 человек заболели короновирусом на Сахалине

Еще 68 человек заболели короновирусом на Сахалине
По состоянию на среду, 5 августа, в Сахалинской области зарегистрированы 2944 случая заболевания коронавирусной нфекцией, 1671 человек выписаны с выздоровлением, 1273 проходят лечение.
 
В регионе по-прежнему нет летальных исходов заболевания.
 
Как сообщил глава Сахалинской области в своём телеграм-канале, за сутки статистика по COVID-19 пополнилась 68 новыми случаями.
 
35 - обратившиеся с ОРВИ
33 - контактные по ранее заболевшим 
55 - выписано.

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