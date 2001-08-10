Двоих сахалинских подростков будут судить за разбой

Следственный отдел по Южно-Сахалинску СУ СК РФ по Сахалинской области завершил расследование уголовного дела в отношении 16-летнего и 17-летнего жителей областного центра. Их обвиняют в разбое.

По версии следствия, 15 июня 2019 года в 22:00 несовершеннолетние, находясь в районе торгового центра, расположенного по проспекту Мира, увидели проходящего мимо 28-летнего молодого человека.

Как сообщают в областном следкоме, юные злоумышленники последовали за прохожим, чтобы забрать его телефон. Один из обвиняемых подбежал к потерпевшему и руками толкнул в спину, отчего тот упал на землю. Затем подростки стали пинать лежащего пострадавшего.

Пока один из обвиняемых удерживал потерпевшего за шею, перекрыв доступ к кислороду, второй осматривал карманы одежды молодого человека. Парни нашли телефон и забрали его, а потом скрылись с места происшествия.

Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.