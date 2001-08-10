Тихоокеанское
информационное агентство
6 Августа 2020
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Двоих сахалинских подростков будут судить за разбой
13:42, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Два ребенка пострадали при ДТП в Невельском районе

ДТП произошло в селе Лопатино Невельского района накануне днем, 5 августа.
 
Как сообщили в областном УГИБДД, примерно в 12:30 45-летний водитель ехал на Toyota Suceed в восточном направлении по улице Пионерской. В районе дома № 16 он не справился с управлением, вследствие чего машина съехала с проезжей части и опрокинулась.
 
В результате ДТП, двое 8-летних пассажиров получили телесные повреждения.
 
"Водитель автомобиля Toyota Suceed неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение скоростного режима", - отметили в ведомстве.
 
По данному факту проводится проверка.

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