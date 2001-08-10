135 кустов конопли нашли в теплице у пенсионера из Холмска

Холмские полицейские задержали 66-летнего местного жителя. Его подозревают в незаконном культивировании наркосодержащих растений.

Ранее оперативникам сообщили, что пенсионер выращивает на своем приусадебном участке коноплю. Стражи порядка нагрянули к нему "в гости" и нашли в самодельной теплице 135 запрещенных кустов.

По словам холмчанина, коноплю он выращивал для дальнейшего изготовления из нее наркотика, чтобы потом употреблять.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый во всем признался. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.