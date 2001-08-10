Тихоокеанское
информационное агентство
7 Августа 2020
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09:34, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Больше 3000 случаев заболевания COVID-19 выявили в Сахалинской области с начала пандемии

Больше 3000 случаев заболевания COVID-19 выявили в Сахалинской области с начала пандемии
В Сахалинской области выявили 66 новых случаев COVID-19. Об этом сообщил губернатор региона в своем telegram-канале сегодня, 6 августа.
 
34 - обратившиеся с ОРВИ
32 - контактные по ранее заболевшим 
15 - выписано
 
Итого на 6 августа в Сахалинской области 3010 случаев заболевания, 1686 человек выписаны с выздоровлением, 1324 проходят лечение.

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