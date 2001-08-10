Приезжий из Забайкальского края украл у сахалинцев телефоны на пляже

Полицейские Александровска-Сахалинского задержали забайкальца, подозреваемого в краже денег и телефонов островитян. Мужчина нашел спящих на побережье туристов и обыскал их машины, сообщили в УМВД Сахалинской области.

Как сообщили в полиции, от рук злодея пострадали два жителя Южно-Сахалинска. Они приехали отдыхать на пляже Александровска-Сахалинского и уснули. Вор ночью увидел их машины и проверил их двери, которые оказались открыты. Заглянув внутрь, он нашёл четыре мобильных телефона и 30 тысяч рублей. Устройства он спрятал, а деньги потратил.

Оперативники задержали подозреваемого - 21-летнего ранее судимого жителя Забайкальского края, прибывшего на Сахалин на заработки. Ведётся следствие.