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09:34, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил
За последние сутки зарегистрировали еще 67 случаев заболевания коронавирусом
На Сахалине за сутки подтвердили 67 случаев коронавируса.
Как сообщает Telegram-канал губернатора области Валерия Лимаренко, из заболевших:
35- обратившиеся с ОРВИ
32 - контактные по ранее заболевшим
20 - выписано
Итого на 9 августа в Сахалинской области 3204 случая заболевания, 1796 человек выписаны с выздоровлением, 1408 проходят лечение.
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