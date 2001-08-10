Тихоокеанское
информационное агентство
10 Августа 2020
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Сахалинские пенсионеры могут улететь на отдых бесплатно
09:34, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

За последние сутки зарегистрировали еще 67 случаев заболевания коронавирусом

За последние сутки зарегистрировали еще 67 случаев заболевания коронавирусом
На Сахалине за сутки подтвердили 67 случаев коронавируса.
 
Как сообщает Telegram-канал губернатора области Валерия Лимаренко, из заболевших: 
 
35- обратившиеся с ОРВИ
32 - контактные по ранее заболевшим 
20 - выписано
 
Итого на 9 августа в Сахалинской области 3204 случая заболевания, 1796 человек выписаны с выздоровлением, 1408 проходят лечение.

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