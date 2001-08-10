Тихоокеанское
информационное агентство
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13:42, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинка сбила ребёнка на мопеде

Сахалинка сбила ребёнка на мопеде

Авария с  участием подростка произошла в минувшую субботу, 8 августа, в Аниве. Девушка за рулем иномарки на перекрёстке сбила подростка на мопеде, сообщили в сахалинском управлении ГИБДД.

Как выяснили инспекторы, в 14:55 девушка на автомобиле "Daihatsu Terios Kid" ехала на восток по улице Калинина в Аниве. Проезжая перекрёсток неравнозначных дорог в районе дома № 22, по предварительной информации она не предоставила преимущество подростку на мопеде и сбила его. Ребёнок получил раны, их серьёзность в ГИБДД не уточнили.

Проводится проверка.

 

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