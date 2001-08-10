Тихоокеанское
информационное агентство
11 Августа 2020
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09:34, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

63 новых случая Covid-19 зарегистрировали в Сахалинской области

63 новых случая Covid-19 зарегистрировали в Сахалинской области

В Сахалинской области 63 новых случая Covid-19. ОБ этом сообщил Telegram-канала Валерия Лимаренко. 

Среди заболевших 33 - обратившиеся с ОРВИ, 30 - контактные по ранее заболевшим. Выписали медики 30 человек. 
 
По состоянию на 10 августа в Сахалинской области 3267 случая заболевания, 1826 человек выписаны с выздоровлением, 1441 проходят лечение. 

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