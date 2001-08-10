Сахалинца будут судить за заказанные стероиды

В суд ушло дело 42-летнего жителя посёлка Ноглики, заказавшего из Белоруссии запрещённые препараты для набора мышечной массы. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет со штрафом до миллиона рублей, сообщили в прокуратуре Сахалинской области.

Как полагают следователи, анаболические стероиды с белорусского интернет-сайта сахалинец заказал в мае 2020 года. Свободный оборот таких препаратов в России запрещён, что и привело спортсмена на скамью подсудимых. Посылку он получал уже вместе с полицейскими.

"За совершение данного преступления уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет со штрафом до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового и с ограничением свободы на срок до 1 года", - сообщили в прокуратуре.