1 случай клещевого боррелиоза зарегистрировали на Сахалине

Сахалинское управление Роспотребнадзора проанализировало заболеваемость за минувшую неделю.

Как сообщают в ведомстве, по области зарегистрированы 132 случая заболеваний внебольничными пневмониями, в том числе легкой степени тяжести - 11 случаев, средней степени - 119 , тяжелой - 2 случая.

Показатель заболеваемости ниже, чем на минувшей неделе на 20,6%.

За семь дней на островах зарегистрированы 34 случая острой кишечной инфекции (ОКИ), большинство заболевших - дети.

Превышение среднеобластного показателя ОКИ зарегистрировано в Тымовском, Томаринском, Долинском, Смирныховском районах и Южно-Сахалинске.

Зарегистрировано 3 случая энтеровирусной инфекции среди детей до 14 лет.

За прошедшую неделю зафиксировано 7 случаев ветряной оспы, 4 из них - у детей, посещающих детсады.

С укусами клещей к медикам обратился 31 человек, наибольшее количество (22) - в Южно-Сахалинске.

Зарегистрирован 1 случай клещевого боррелиоза.

С начала сезона специалисты исследовали 1594 клеща, в 266 из них обнаружен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза, в четырех экземплярах - возбудитель клещевого вирусного энцефалита, в 12 - возбудитель моноцитарного эрлихиоза человека, в 16 - возбудитель гранулоцитарного анаплазмоза.

В управлении Роспотребнадзора напоминают, что снятого клеща можно исследовать в лаборатории особо опасных инфекций в Центре гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области по адресу: Южно-Сахалинск, ул. Чехова, 28-А, телефон: (4242) 46-03-38.

Эпидемиологическая ситуация по инфекционной заболеваемости находится на постоянном контроле управления Роспотребнадзора по Сахалинской области.