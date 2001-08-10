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16:12, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил
1 случай клещевого боррелиоза зарегистрировали на Сахалине
Сахалинское управление Роспотребнадзора проанализировало заболеваемость за минувшую неделю.
Как сообщают в ведомстве, по области зарегистрированы 132 случая заболеваний внебольничными пневмониями, в том числе легкой степени тяжести - 11 случаев, средней степени - 119 , тяжелой - 2 случая.
Показатель заболеваемости ниже, чем на минувшей неделе на 20,6%.
За семь дней на островах зарегистрированы 34 случая острой кишечной инфекции (ОКИ), большинство заболевших - дети.
Превышение среднеобластного показателя ОКИ зарегистрировано в Тымовском, Томаринском, Долинском, Смирныховском районах и Южно-Сахалинске.
Зарегистрировано 3 случая энтеровирусной инфекции среди детей до 14 лет.
За прошедшую неделю зафиксировано 7 случаев ветряной оспы, 4 из них - у детей, посещающих детсады.
С укусами клещей к медикам обратился 31 человек, наибольшее количество (22) - в Южно-Сахалинске.
Зарегистрирован 1 случай клещевого боррелиоза.
С начала сезона специалисты исследовали 1594 клеща, в 266 из них обнаружен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза, в четырех экземплярах - возбудитель клещевого вирусного энцефалита, в 12 - возбудитель моноцитарного эрлихиоза человека, в 16 - возбудитель гранулоцитарного анаплазмоза.
В управлении Роспотребнадзора напоминают, что снятого клеща можно исследовать в лаборатории особо опасных инфекций в Центре гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области по адресу: Южно-Сахалинск, ул. Чехова, 28-А, телефон: (4242) 46-03-38.
Эпидемиологическая ситуация по инфекционной заболеваемости находится на постоянном контроле управления Роспотребнадзора по Сахалинской области.
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