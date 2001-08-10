Тихоокеанское
информационное агентство
13 Августа 2020
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14:32, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Грузовик в Корсакове сбил на пешеходном переходе 54-летнюю женщину

Пешехода сбил водитель в Корсакове. По предварительным данным управления ГИБДД Сахалинской области, женщина переходила дорогу по "зебре", сообщили в ведомстве.

По данным ГИБДД, авария произошла накануне, 12 августа, в 15:35. 50-летний водитель, на автомобиле Nissan Atlas двигался на юг по улице Окружной в Корсакове. В районе дома № 15 он наехал на пешехода, которая по предварительным данным переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП 54-летняя женщина была травмирована. Проводится проверка.

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