Тихоокеанское
информационное агентство
13 Августа 2020
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09:34, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

3390 заболеваний коронавирусом выявили в Сахалинской области с начала пандемии

3390 заболеваний коронавирусом выявили в Сахалинской области с начала пандемии
В Сахалинской области за сегодняшний день, 12 августа, выявили еще 64 случая заболевания коронавирусом. За день с выздоровлением выписали 90 человек. 

Как сообщает Telegram-канал губернатора островного региона Валерия Лимаренко, итого на 12 августа в Сахалинской области 3390 случаев заболевания, 1986 человек выписаны с выздоровлением, 1404 проходят лечение.

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