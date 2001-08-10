3390 заболеваний коронавирусом выявили в Сахалинской области с начала пандемии

В Сахалинской области за сегодняшний день, 12 августа, выявили еще 64 случая заболевания коронавирусом. За день с выздоровлением выписали 90 человек.

Как сообщает Telegram-канал губернатора островного региона Валерия Лимаренко, итого на 12 августа в Сахалинской области 3390 случаев заболевания, 1986 человек выписаны с выздоровлением, 1404 проходят лечение.