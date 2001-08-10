Тихоокеанское
информационное агентство
14 Августа 2020
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11:32, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинский подросток ударил ножом своего знакомого

Сахалинский подросток ударил ножом своего знакомого

Возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего жителя Южно-Сахалинска. Его подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

По версии следствия, ночью 2 августа подозреваемый был со своим 18-летним знакомым на улице. Между ними произошел конфликт по поводу того, что последний оскорбил мать подозреваемого. Несовершеннолетний вытащил из кармана брюк нож и нанес им удар в область грудной клетки потерпевшего.

Парня в срочном порядке госпитализировали в больницу. Полученная молодым человеком травма относится к категории телесных повреждений, причинивших тяжкий вред здоровью.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

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