Еще 68 случаев заболевания Covid-19 выявили в Сахалинской области

В Сахалинской области за сегодняшний день, 13 августа, выявили еще 68 случаев заболевания коронавирусом. За день с выздоровлением выписали 36 человек.

Как сообщает Telegram-канал губернатора островного региона Валерия Лимаренко, итого на 12 августа в Сахалинской области 3458 случаев заболевания, 2022 человека выписаны с выздоровлением, 1436 проходят лечение.