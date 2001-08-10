Тихоокеанское
информационное агентство
14 Августа 2020
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09:34, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Еще 68 случаев заболевания Covid-19 выявили в Сахалинской области

Еще 68 случаев заболевания Covid-19 выявили в Сахалинской области

В Сахалинской области за сегодняшний день, 13 августа, выявили еще 68 случаев заболевания коронавирусом. За день с выздоровлением выписали 36 человек. 

Как сообщает Telegram-канал губернатора островного региона Валерия Лимаренко, итого на 12 августа в Сахалинской области 3458 случаев заболевания, 2022 человека выписаны с выздоровлением, 1436 проходят лечение.

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