Тихоокеанское
информационное агентство
14 Августа 2020
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В Углегорске ребенок выбежал на дорогу и его сбила машина
15:04, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Углегорске ребенок выбежал на дорогу и его сбила машина

Накануне, 13 августа 2020 года, в Углегорске произошла авария с участием 8-летнего ребёнка.

Как сообщили в управлении ГИБДД по Сахалинской области, в 13:00 25-летний водитель на Toyota Brevis ехал по улице Победы в Углегорске. В районе дома № 166, по предварительным данным, на проезжую часть дороги неожиданно выбежал ребёнок. Водитель не успел среагировать, и автомобиль сбил 8-летнего пешехода.

В результате ДТП ребёнок получил телесные повреждения, сообщили в ГИБДД.

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