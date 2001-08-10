Тихоокеанское
информационное агентство
18 Августа 2020
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10:12, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине + 57 заболевших коронавирусом за последние сутки

На Сахалине + 57 заболевших коронавирусом за последние сутки

Новую статистику по COVID-19 обнародовал Telegram-канала губернатор Лимаренко. В Сахалинской области +57 новых случаев. 

Выписали за сутки 30 человек. 
 
По состоянию на 16 августа, в Сахалинской области 3635 случаев заболевания, 2165 человек выписаны с выздоровлением, 1470 проходят лечение.

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