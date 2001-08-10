Тихоокеанское
информационное агентство
18 Августа 2020
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Мотоциклист наехал на 41-летнюю женщину в Углегорске
15:32, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Мотоциклист наехал на 41-летнюю женщину в Углегорске

Водитель на мотоцикле наехал на 41-летнюю женщину в Углегорске. ДТП произошло в субботу днем, 15 августа, в 14:40. 

Как сообщили в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области, 43-летний мужчина, не имея соответствующей категории на управление транспортными средствами, ехал по улице Речной. В районе дома №39, по предварительным данным, не справился с управлением, сбил женщину, которая двигалась по обочине во встречном направлении. 

В результате ДТП, водитель мотоцикла и пешеход получили травмы. Водитель мотоцикла был без шлема. По данному факту проводится проверка. 

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