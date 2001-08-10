Тихоокеанское
информационное агентство
18 Августа 2020
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13:12, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Полиция Анивского района ищет 15-летнего подростка

Полиция Анивского района ищет 15-летнего подростка

Полиция Анивского района разыскивает 15-летнего подростка. Рашид Ринатович Беляков 10 августа самовольно покинул Троицкий детский дом, до настоящего времени  он не вернулся.

Приметы: рост 160-165, худощавое телосложение, темно-русые волосы, карие глаза.
 
Особая примета: на левой руке в районе большего пальца татуировка в виде буквы "Р".
 

Был одет: светлая куртка, черные штаны, черные кроссовки.

Если вы знаете, где находится Рашид Беляков, сообщите об этом:
8 (4242) 780-685, 41-63-62, WhatsApp 89621206698.

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