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09:34, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил
60 новых случаев коронавирусной инфекции в Сахалинской области
В Сахалинской области 60 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщил региональный Минздрав в своем Instagram.
Кроме того, 50 человек выписали с выздоровлением.
Итого на 17 августа в Сахалинской области 3695 случаев заболевания, 2215 человек выписаны с выздоровлением, 1480 проходят лечение.
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Новости происшествий Сахалина и Курил
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