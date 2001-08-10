Тихоокеанское
информационное агентство
18 Августа 2020
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09:34, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

60 новых случаев коронавирусной инфекции в Сахалинской области

60 новых случаев коронавирусной инфекции в Сахалинской области

В Сахалинской области 60 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщил региональный Минздрав в своем Instagram.

Кроме того, 50 человек выписали с выздоровлением.

Итого на 17 августа в Сахалинской области 3695 случаев заболевания, 2215 человек выписаны с выздоровлением, 1480 проходят лечение.

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