Молодой анивчанин украл автовышку
Сотрудники уголовного розыска полиции Анивского района 15 августа задержали 23-летнего жителя Троицкого, подозреваемого в краже автомобиля.
Заявление о хищении автовышки поступило в полицию 12 августа. Сотрудники УМВД быстро установили детали происшествия и личность злоумышленника.
Как сообщают в пресс-службе сахалинской полиции, выяснилось, ночью 7 августа молодой человек, проходя в Аниве мимо производственной базы, проник на ее территорию и увидел автовышку.
Воспользовавшись оставленными в салоне ключами, парень запустил мотор и поехал в сторону Южно-Сахалинска. Несколько дней он использовал спецтехнику по своему усмотрению, собираясь потом продать некоторые ее детали.
Полицейские установили, где находится угнанная машина. Сейчас ее вернули законному владельцу. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража".
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