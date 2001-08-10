Тихоокеанское
информационное агентство
19 Августа 2020
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09:34, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Новых 57 случаев заражения коронавирусом прибавилось в Сахалинской области

Новых 57 случаев заражения коронавирусом прибавилось в Сахалинской области

В Сахалинской области 57 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в Telegram-канале @limarenko_official.

Кроме того, 50 человек выписали с выздоровлением.

Итого на 18 августа в Сахалинской области 3752 случаев заболевания, 2265 человек выписаны с выздоровлением, 1487 проходят лечение.

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