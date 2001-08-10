Трое сахалинских подростка катались по Охе на чужом автомобиле

Следственный отдел по городу Охе СУ СК РФ по Сахалинской области возбудил уголовное дело в отношении 15-летнего и 16-летнего местных жителей. Их подозревают в неправомерном завладении автомобилем без цели хищения.

Как сообщают в областном следкоме, по версии следствия, ночью 15 июня подозреваемые и малолетний, который не достиг возраста, с которого наступает уголовная ответственность, находясь во дворе дома № 22 "б" по улице Советской в Охе сели в чужую машину, завели двигатель и уехали кататься по городу.

Расследование уголовного дела продолжается.