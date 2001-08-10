Тихоокеанское
информационное агентство
20 Августа 2020
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14:32, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинец выкладывал в интернете экстремистские аудиозаписи

Вступил в законную силу приговор районного суда Смирных в отношении областного жителя. 

Суд установил, фигурант уголовного дела неоднократно размещал в Интернете в публичном доступе аудиозаписи, содержащие призывы к осуществлению экстремистской деятельности.  

Как сообщили в пресс-службе ФСБ России по Сахалинской области, осужденному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года условно с лишением права заниматься деятельностью в области информационно-телекоммуникационных технологий сроком на 3 года.

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