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14:32, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил
Сахалинец выкладывал в интернете экстремистские аудиозаписи
Вступил в законную силу приговор районного суда Смирных в отношении областного жителя.
Суд установил, фигурант уголовного дела неоднократно размещал в Интернете в публичном доступе аудиозаписи, содержащие призывы к осуществлению экстремистской деятельности.
Как сообщили в пресс-службе ФСБ России по Сахалинской области, осужденному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года условно с лишением права заниматься деятельностью в области информационно-телекоммуникационных технологий сроком на 3 года.
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Новости происшествий Сахалина и Курил
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