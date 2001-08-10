Клещи продолжают кусать сахалинцев

На Сахалине и Курилах за минувшую неделю 27 жителей региона обратились к медикам с жалобами на укусы клещей. Среди них 6 - дети и подростки. Больше всего обращений (19) зарегистрировано в областном центре, в Углегорском районе - 3, Охинском - 2 , Холмском, Южно-Курильском, Анивском - по 1 обращению.

За отчетную неделю всего зарегистрирован 1 случай клещевого боррелиоза в Южно-Сахалинске.

Как сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора, с начала сезона исследовано 1615 экземпляров таежных клещей, снятых с людей, в 271 обнаружен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза, в четырех экземплярах - возбудитель клещевого вирусного энцефалита, в 12 - возбудитель моноцитарного эрлихиоза человека, в 16 обнаружен возбудитель гранулоцитарного анаплазмоза.

Снятого клеща можно исследовать на инфицированность возбудителями клещевого вирусного энцефалита и клещевого бореллиоза. Исследования проводятся в лаборатории особо опасных инфекций в Центре гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области, расположенном по адресу: Южно-Сахалинск, ул. Чехова, 28-А, телефон: 8 (4242) 46-03-38.