Тихоокеанское
информационное агентство
20 Августа 2020
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Трое сахалинских подростка катались по Охе на чужом автомобиле
15:04, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Клещи продолжают кусать сахалинцев

Клещи продолжают кусать сахалинцев
На Сахалине и Курилах за минувшую неделю 27 жителей региона обратились к медикам с жалобами на укусы клещей. Среди них 6 - дети и подростки. Больше всего обращений (19) зарегистрировано в областном центре, в Углегорском районе - 3, Охинском - 2 , Холмском, Южно-Курильском, Анивском - по 1 обращению.
 
За отчетную неделю всего зарегистрирован 1 случай клещевого боррелиоза в Южно-Сахалинске.
 
Как сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора, с начала сезона исследовано 1615 экземпляров таежных клещей, снятых с людей, в 271 обнаружен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза,  в четырех экземплярах - возбудитель клещевого вирусного энцефалита, в 12 -  возбудитель моноцитарного эрлихиоза человека, в 16 обнаружен возбудитель гранулоцитарного анаплазмоза.
 
Снятого клеща можно исследовать на инфицированность возбудителями клещевого вирусного энцефалита и клещевого бореллиоза. Исследования проводятся в лаборатории особо опасных инфекций в Центре гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области, расположенном по адресу: Южно-Сахалинск, ул. Чехова, 28-А, телефон: 8 (4242) 46-03-38.
 
За прошедшую неделю зарегистрировано 52 случая острой кишечной инфекции (ОКИ), в том числе среди детей до 17 лет - 36.  
 
Показатель заболеваемости ОКИ выше уровня предыдущей недели и ниже на 86,3% максимального многолетнего уровня.
 
Превышение среднеобластного показателя ОКИ зарегистрировано в Тымовском, Томаринском, Александровск-Сахалинском, Углегорском районах и Южно-Сахалинске.
 
Зарегистрировано 4 случая энтеровирусной инфекции среди детей до 17 лет.
 
Также специалисты сообщают, что за семь дней в области зарегистрировано 125 случаев внебольничной пневмонии, в том числе легкой степени тяжести - 20 случаев, средней степени - 104, тяжелой - 1 случай.
 
Зафиксировано 14 случаев ветряной оспы, 11 из них - у детей, посещающих детсады.
 
Эпидемиологическая ситуация по инфекционной заболеваемости находится на постоянном контроле управления Роспотребнадзора по Сахалинской области.

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