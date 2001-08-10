Тихоокеанское
информационное агентство
21 Августа 2020
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09:34, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

59 новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрировали в Сахалинской области

59 новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрировали в Сахалинской области
В Сахалинской области 59 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщил губернатор региона в своем telegram-канале сегодня, 19 августа.
 
Валерий Лимаренко отметил, что 55 человек выписали с выздоравлением.
 
Итого на 19 августа в Сахалинской области 3811  случаев заболевания, 2320 человек выписаны с выздоровлением, 1491 проходят лечение.

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