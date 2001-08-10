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11:32, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил
Уголовное дело возбуждено по факту пропажи 17-летнего юноши на Сахалине
По факту исчезновения 17-летнего воспитанника Троицкого детского дома Артура Дмитриевича Пивня возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ, сообщают в областном следкоме. Следователи отрабатывают версию убийства.
Парень самовольно покинул детдом 29 июля, до сих пор его местонахождение неизвестно.
Приметы: славянская внешность, рост 170 см, крепкое телосложение, русые короткие волосы, голубые глаза.
Если вы знаете, где находится Артур Пивень, сообщите об этом:
27-69-00, +7 962 123-63-64, 41-63-62, WhatsApp 89621206698.
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Новости происшествий Сахалина и Курил
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