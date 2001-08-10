Тихоокеанское
информационное агентство
21 Августа 2020
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Общая смертность от заболеваний снизилась в Сахалинской области
09:34, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Еще 56 человек заболели коронавирусом на Сахалине

Еще 56 человек заболели коронавирусом на Сахалине

За сутки сахалинские медики обнаружили 56 человек, подхвативших коронавирусную инфекцию. Об этом сообщил Telegram-канал @limarenko_brief сегодня, 20 августа.

55 человек выписали с выздоровлением.

Итого на 20 августа в Сахалинской области 3867 случаев заболевания, 2375 человек выписали с выздоровлением, 1492 проходят лечение.

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