В Поронайском районе увеличились случаи мошенничества
На фоне роста популярности использования банковских карт в Поронайском городском округе участились случаи мошенничества, связанные с кражей денег со счетов клиентов. Ничего не подозревающие граждане могут лишиться крупных сумм денег.
Существует несколько видов мошенничества, которые пользуются успехом: совершенные средствами мобильной связи, с использованием расчетных банковских карт и с использованием сети интернет. В сфере банковских карт используется наиболее часто телефонное мошенничество. Звонок от имени работника банка, который сообщает, что у клиента взломали карту и списывают деньги или оформляют кредит. Мошенник просит назвать код из смс или перевести деньги на новые счета. После перевода денег или ввода смс дозвониться до мошенников уже невозможно. Еще один популярный вид, когда злоумышленники узнают данные карты жертвы и делают покупки в интернете на сайтах, где не требуется подтверждение с помощью пароля. Представляются от имени банка или полицейскими.
18 августа жительница Поронайска перевела 145 тыс. рублей телефонному мошеннику, который представился сотрудником банка. Злоумышленник сказал 66-летней потерпевшей, что ее карту взломали и кто-то пытается списать деньги. Он предложил перевести их на новый счет для отмены операции. В связи с тем, что рабочий день в банке был уже окончен, доверчивая гражданка под руководством «оператора» частями перевела деньги на указанные номера телефонов.
Статистика за 7 месяцев 2020 года показывает, что на сегодняшний день на территории Поронайского городского округа зарегистрировано 30 случаев мошенничества. Отдел МВД России Поронайского городского округа призывает граждан при получении такого телефонного звонка сразу прервать разговор и перезвонить в службу поддержки банка или обратится к оператору в офис вашего банка. Информацию можно также уточнить по бесплатным круглосуточным телефонам банка.
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