Сахалинец сыграл в лотерею на чужом телефоне

В суд ушло дело 30-летнего сахалинца, попавшегося на кражах денег и телефона. Следователи считают, что он дистанционно перевёл на свой счёт деньги, проиграл их часть в лотерею и в конце продал чужой телефон, сообщает УМВД по Сахалинской области.

Правоохранители выяснили, что преступление произошло в октябре прошлого. Неоднократно судимый обвиняемый пил спиртное в гостях у своей знакомой. Дождавшись, когда хозяйка квартиры уйдет в другую комнату, злоумышленник взял её телефон и сделал лотерейную ставку в размере 1400 рублей.

Этого ему показалось мало. Мужчина ушёл, прихватив при этом аппарат хозяйки. При помощи «Мобильного банка» он перевел на свой счёт небольшую сумму, потратил её в интернет-магазинах и в конце продал телефон по бросовой стоимости. Общий ущерб составил почти 25 тысяч рублей.

Уголовное дело направили в суд.