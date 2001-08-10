Тихоокеанское
информационное агентство
25 Августа 2020
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Сахалинца осудили за хранение взрывчатых веществ и изготовление боеприпасов
09:34, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Количество заболевших COVID-19 перевалило 4 000 человек в Сахалинской области

Количество заболевших COVID-19 перевалило 4 000 человек в Сахалинской области

За минувшие сутки сахалинские медики сообщили о ещё 57 заражённых COVID-19 пациентах. Из больниц выписали 15 человек, сообщает Telegram-канал @limarenko_official.

Итого на 23 августа в Сахалинской области  4037 случаев заболевания, 2465 человек выписали с выздоровлением, 1572 ещё проходят лечение.

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