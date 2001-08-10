Тихоокеанское
информационное агентство
25 Августа 2020
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Сахалинца осудили за хранение взрывчатых веществ и изготовление боеприпасов
16:12, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинец культивировал коноплю

Сахалинец культивировал коноплю

Сотрудники уголовного розыска полиции Анивского района проверили информацию о том, что местный житель на своем дачном участке, расположенном в районе Петропавловского, культивирует коноплю для личного употребления.

Как сообщают в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области, в конце минувшей недели во время осмотра теплицы полицейские обнаружили и изъяли 116 кустов растений, схожих по внешнему виду канабисом. Проведенная экспертиза подтвердила, что растения - конопля. 

38-летний владелец участка дал признательные показания. Мужчина сообщил, что в мае высадил в теплице семена конопли, которые взошли и пошли в рост. Выращивал растение исключительно для себя без цели сбыта. 

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.  

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