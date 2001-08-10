Сахалинца осудили за хранение взрывчатых веществ и изготовление боеприпасов

Судья Александровск-Сахалинского городского суда признал сахалинца виновным в незаконном хранении взрывчатых веществ и изготовлении боеприпасов.

Как сообщают в суде, мужчина раскаялся, признал вину, способствовал в расследовании преступления. При этом суд не принял явку с повинной в качестве обстоятельства, смягчающего наказание - явка с повинной была вынужденной, а не добровольной.

Сахалинца приговорили к двум годам условного лишения свободы и обязали его выплатить штраф в сто тысяч рублей.

У мужчины изъяли и теперь уничтожат металлическую банку с порохом, 37 гильз, металлический станок, пластмассовые контейнеры, пыжи.

Приговор в законную силу не вступил.