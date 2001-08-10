Еще 59 человек в Сахалинской области заразились коронавирусом

Еще у 59 человек на Сахалине подтвердился коронавирус. Об этом сообщил Telegram-канал губернатора Валерия Лимаренко.

За день выписаны с выздоровлением 40 жителей островного региона.

Итого на 24 августа в Сахалинской области 4096 случаев заболевания, 2505 человек выписаны с выздоровлением, 1591 проходят лечение.