Тихоокеанское
информационное агентство
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09:34, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Еще 59 человек в Сахалинской области заразились коронавирусом

Еще 59 человек в Сахалинской области заразились коронавирусом
Еще у 59 человек на Сахалине подтвердился коронавирус. Об этом сообщил Telegram-канал губернатора Валерия Лимаренко.
 
За день выписаны с выздоровлением 40 жителей островного региона.
 
Итого на 24 августа в Сахалинской области 4096 случаев заболевания, 2505 человек выписаны с выздоровлением, 1591 проходят лечение.

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