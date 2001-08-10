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09:34, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил
Еще 59 человек в Сахалинской области заразились коронавирусом
Еще у 59 человек на Сахалине подтвердился коронавирус. Об этом сообщил Telegram-канал губернатора Валерия Лимаренко.
За день выписаны с выздоровлением 40 жителей островного региона.
Итого на 24 августа в Сахалинской области 4096 случаев заболевания, 2505 человек выписаны с выздоровлением, 1591 проходят лечение.
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Новости происшествий Сахалина и Курил
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